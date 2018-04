Stiri pe aceeasi tema

- Armata siriana a afirmat, intr-o declaratie, ca SUA, Franta si Marea Britanie "au lansat 110 de rachete care au vizat Siria, sambata, la ora locala 03:55" , scrie CNN. In aceeasi declaratie se precizeaza ca atacul nu va descuraja armata siriana „sa zdrobeasca resturile grupurilor teroriste din Siria“.

- Atac in Siria, vineri spre sambata! Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Bombardamentele au vizat trei obiective militare din Siria, iar aliatii occidentali nu au inregistrat pierderi, a anuntat Departamentul american al…

- Imagini cu bombardamentul ordonat de Donald Trump in Siria au fost postate pe retelele sociale. SUA, Marea Britanie si Franta au lansat, sambata dimineata, un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului…

- Integratorul IT Trencadis Corp din Baia Mare, firma locala cu cea mai buna pozitionare din clasamentul FT, a inregistrat in perioada 2013-2016 o rata medie de crestere de 100,9%, businessul ajungand la 19,6 mil. lei (4,4 mil. euro) in 2016. Compania din Baia Mare, al carei actionar majoritar este Radu…

- Un roman de doar 20 de ani și-a pierdut viața la Londra, in Marea Britanie, intr-o incercare eroica de a-și apara prietenul, care intrase intr-o lupta cu o banda violenta intr-un centru comercial din estul Capitalei. Povestea s-a terminat tragic pentru tanarul sosit in țara insulara in urma cu doar…

- Marea Britanie isi va produce in Franta primele sale pasapoarte albastre din perioada post-Brexit, un simbol al independentei pentru multi britanici care au sustinut iesirea tarii lor din blocul comunitar, a anuntat joi Martin Sutherland, directorul executivul al companiei britanice De La Rue, specializata…

- Festivalul de Jazz de la Timișoara a ajuns la ediția cu numarul 6. Organizatorii au anunțat primele nume care vor urca pe scena. Printre artiști se numara și The Cinematic Orchestra, una dintre cele mai respectate trupe britanice de jazz, dar și Kurt Rosenwinkel’s CAIPI, despre care Eric Clapton a spus…

- WTA a anuntat, duminica, ierarhia WTA care va fi valabila timp de doua saptamani, pana dupa terminarea Australian Open. Simona Halep continua pe prima pozitie a clasamentului, urmand a ajunge la 16 saptamani consecutive in calitate de lider WTA. Finalista la Hobart, in aceasta saptamana, Mihaela Buzarnescu…