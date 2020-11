Atac în orașul canadian Quebec: Un bărbat îmbrăcat în stil medieval a ucis 2 oameni și a rănit alți 5 Poliția din orașul canadian Quebec a arestat un barbat, dupa un atac soldat cu doi morți și cinci raniți în noaptea de Halloween, scrie Guardian.



Anterior, poliția provinciei anunțase ca este în cautarea unui barbat îmbracat în haine medievale și înarmat cu o arma alba ce a produs &"victime multiple.



Cinci victime au fost duse la spital, dar înca nu exista informații despre starea lor.



Potrivit unei purtatoare de cuvânt a poliției orașului Quebec, suspectul are aproximativ 25 de ani. Aceasta a confirmat ca doi oameni au murit, iar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Un atac cu o arma cu lama a avut loc in orasul canadian Quebec. Sunt cel puțin doi morti si cinci raniți, potrivit Radio Canada, preluat de Mediafax. Politia a anuntat ca a arestat un suspect cu putin timp inainte de ora locala 01:00.

- Un atac cu o arma cu lama a avut loc in orasul canadian Quebec. Conform Radio Canada, sunt cel puțin 2 morti si 5 raniți. Politia a anuntat ca a arestat un suspect cu putin timp inainte de ora locala 01.00. Incidentul a avut loc in apropierea Parlamentului regional. Politia din orasul canadian Quebec…

