USR si-a desemnat candidatul la primaria Mangalia

Adunarea Generala a USR Mangalia l a desemnat, prin votul majoritatii celor prezenti, pe Dumitru Paris drept candidat la functia de primar pentru alegerile locale ce vor avea loc in 2020. In cursa interna au fost inscrisi 4 candidati care si au prezentat programele in fata colegilor iar 59 dintre acestia… [citeste mai departe]