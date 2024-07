Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin opt persoane, intre care mai mulți copii, au fost injunghiate in Southport, in nord-vestul Angliei. Injunghierile au avut loc la un curs de dans și yoga cu tematica Taylor Swift, destinat copiilor cu varste cuprinse intre șase și 11 ani, intr-un studio care gazduiește, de asemenea, cursuri…

- Un barbat a atacat marți seara, 23 iulie, cu cuțitul un soldat. Incidentul s-a petrecut in sud-estul Angliei, iar starea militarului este grava, conform informațiilor oferite de polițiștii britanici, care au anunțat ca au arestat un suspect de 24 de ani, relateaza AFP, conform Agerpres.

- Politia din West Yorkshire a facut cinci arestari in urma violențelor de joi seara din Leeds, unde o mulțime furioasa a incendiat mai multe vehicule, dupa ce autoritațile au incercat sa ia copiii unei familii de romani.

- Alerta in aceasta dupa amiaza in orașul german Mannheim. Cel puțin trei persoane au fost ranite intr-un atac cu cutitul la o demonstratie a extremei... The post Alerta in Mannheim! Un barbat a injunghiat cu cuțitul mai mulți oameni. Poliția l-a impușcat appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un barbat inarmat cu un cutit a ranit mai multi trecatori miercuri dupa-amiaza in orasul Zofingen, in nordul Elvetiei, inainte de a fi arestat, a anuntat politia cantonului Aargau (Argovia), informeaza AFP.Identitatea si motivul atacului, precum si numarul de raniti nu a fost comunicat deocamdata de…