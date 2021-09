Stiri pe aceeasi tema

- „Atacul asupra aeroportului international din Erbil a fost efectuat cu drone inarmate”, a explicat intr-un comunicat forta antiterorista a regiunii autonome. #BREAKING : Drone attack targets Erbil airport that hosts Coalition troops pic.twitter.com/dzATNVYSBI — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September…

- Un atac american cu drone a lovit duminica un atacator sinucigaș intr-un vehicul care urmarea sa atace aeroportul din Kabul, in timp ce forțele americane lucrau pentru a finaliza o retragere care va pune capat a doua decenii de implicare militara in Afganistan, au declarat oficialii americani, citați…

- Un atac cu drone-capcana a avut loc marti seara impotriva aeroportului international din Erbil, in apropierea consulatului american din acest oras situat in nordul Irakului, potrivit unui comunicat al unitatii de combatere a terorismului din Kurdistanul irakian, transmite AFP. Atacul, care a avut loc…

- Un atac cu rachete a vizat, luni, o baza militara din vestul Irakului in care sunt stationati militari americani si din cadrul coalitiei internationale, afirma surse citate de agentia Reuters. Trei rachete au cazut in incinta Bazei aeriene Ain al-Asad, situata in vestul Irakului, scrie Mediafax.ro.…