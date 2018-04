Stiri pe aceeasi tema

- O masina a intrat într-un grup de oameni în orasul Münster, din vestul Germaniei, ucigând si ranind mai multe persoane, anunta BBC. Din primele informatii ar fi vorba de un atac terorist.

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- O lege din Germania care le cere companiilor de social media, precum Facebook si Twitter, sa elimine in scurt timp discursul instigator la ura care apare pe platformele lor de socializare va fi revizuita, dupa ce a generat critici potrivit carora din cauza acesteia este blocat prea mult continut…

- Un accident a avut loc în urma cu puțin timp, pe bulevardul Mamaia. Un ATV neînmatriculat a fost lovit de o mașina, în urma impactului un barbat de aproximativ 50 de ani care conducea ATV-ul fiind aruncat pe parbrizul unei mașini Audi, dupa care a ajuns pe asfalt. Din câte…

- Cel puțin 21 de persoane au fost ranite, astazi, dupa ce un autobuz școlar a deraiat și a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anunțat autoritațile locale, informeaza site-ul postului ABC News și al agenției Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritațile din Manheim,…