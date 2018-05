Un individ a ucis trei persoane, intre care doua politiste, marti dimineata, la Liege, in estul Belgiei, dupa care a luat un ostatic intr-o scoala, ca in final sa fie impuscat de fortele de ordine, intr-o succesiune de violente care seamana cu un atac terorist, potrivit justitiei belgiene, potrivit AFP si dpa. Intr-o postare pe Twitter, premierul belgian Charles Michel a denuntat 'violenta lasa si oarba'. Dosarul a fost incredintat unui judecator de instructie antiterorist, deoarece 'elementele merg in directia unui act terorist', a explicat Eric Van Der Sypt, purtator de cuvant…