- Italia este "consternata" de atacurile "josnice" cu rachete ale Rusiei asupra unor orase ucrainene, a scris, luni, pe Twitter, Ministerul de Externe italian, reiterandu-si "sprijinul neclintit si ferm" fata de Ucraina. Mai multe orase ucrainene au ramas fara curent electric sau aprovizionare cu apa,…

- Premierul Nicolae Ciuca condamna atacurile masive ale Rusiei cu rachete Nicolae Ciuca. Foto:gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, anunta, într-un mesaj pe Twitter, ca personalul ambasadei române de la Kiev este în siguranta, desi…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a condamnat atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra oraselor ucrainene, subliniind ca aceste actiuni reprezinta ‘crime de razboi’ care incalca Carta ONU. ‘Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene si oraselor pasnice.…

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a condamnat, luni, atacurile cu rachete lansate de Rusia asupra unor obiective civile din centrul Kievului si din alte orase ucrainene. Una din rachete a lovit aproape de sediul ambasadei Romaniei la Kiev. "Condamn cu fermitate atacurile cu rachete rusesti impotriva…

- Una dintre rachete rusești lansate in Kiev a lovit la 850 de metri de Ambasada Romaniei in Ucraina, dar personalul este in siguranța, anunța ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. „Condamn cu fermitate atacurile cu rachete ale Rusiei impotriva obiectivelor civile din centrul Kievului și alte orașe din…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunta, intr-un mesaj pe Twitter, ca personalul ambasadei romane de la Kiev este in siguranta si condamna atacurile ruse asupra capitalei Ucrainei. ‘Condamn cu fermitate atacurile cu rachete ale fortelor ruse asupra obiectivelor civile in centrul Kievului…

- Ministerul roman de Externe l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Belarusului la București, dupa ce președintele Alexandr Lukașenko a declarat sambata ca Statele Unite imping Europa intr-o confruntare militara cu Rusia pe teritoriul Ucrainei și ca și alte state, inclusiv Romania, ar urma sa fie…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, marti, o intrevedere cu ministrul irlandez al Afacerilor externe si Apararii, Simon Coveney, aflat in vizita in Romania, in cadrul discutiilor subliniindu-se potentialul „consistent” pentru aprofundarea cooperarii bilaterale, in special pe dimensiunea economica.…