Fostul ministru britanic de Finanțe, Rishi Sunak, care candideaza pentru a-i succeda premierului Boris Johnson, a lansat duminica un atac virulent la adresa Chinei, pe care a descris-o drept „cea mai mare amenințare pe termen lung" la adresa Marii Britanii. Acuzand China ca „ne fura tehnologia și se infiltreaza in universitațile noastre", Rishi Sunak a […]