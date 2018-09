Stiri pe aceeasi tema

- Sub titlul „Fac parte din rezistenta din interiorul administratiei Trump”, cotidianul New York Times a publicat miercuri un articol de opinie scris de un oficial american de rang inalt, a carui identitate nu este dezvaluita, la cererea acestuia.

- Sub titlul "Fac parte din rezistenta din interiorul administratiei Trump", cotidianul New York Times a publicat un articol de opinie scris de un "oficial american de rang inalt", a carui identitate nu a fost...

- Unul dintre arhitectii politicii de mediu a administratiei Trump, sceptica in privinta incalzirii globale, este un avocat care a aparat in instanta mari poluatori chiar in fata agentiei pentru care lucreaza in prezent, releva New York Times (NYT).

- Autoritatile au fost sesizate in acest week-end ca pe peretii exteriori ai casei memoriale din Sighetu Marmației a scriitorului american de origine romana, Elie Wiesel, decedat in 2016, au fost mazgalite cu vopsea cateva mesaje jignitoare. Cu un rosu intens, pe fațada exterioara a imobilului a fost…

- Victor Ponta a afirmat ca el este de parere ca președintele PSD și-a negociat fuga in Israel. Dragnea, negocieri pentru fuga? ”Eu cred ca Liviu Dragnea a negociat ca la nevoie sa poata fugi in Israel și sa nu fie extradat” este afirmația lui Victor Ponta. Fostul premier a mai spus…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Relatiile noastre cu Rusia nu…

- De exemplu, raportul Camerei de Comert a constatat ca exporturi din Texas, in valoare de 3,9 miliarde de dolari, ar putea fi tinta unor tarife de retorsiune, din care 1,6 miliarde de dolari din partea Mexicului si 1,4 miliarde de dolari din partea Chinei. Camera mai anticipeaza ca va cheltui milioane…

- Site-ul politico.eu lanseaza o teorie greșita și tendențioasa la adresa Romaniei despre care susține ca a pune pe agenda UE, la preluarea președinție, 1 ianuarie 2019, o tema privind protecția drepturilor persoanelor care aparțin minoritaților naționale. Potrivit site-ului de știri politice, citat de…