Senatorul PNL Alina Gorghiu reacționeaza dur dupa ce in spațiul public a aparut un video in care prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, confirma ca Liviu Dragnea și Carmen Dan au mințit in legatura cu protestul din 10 august.

„Gata. Demisiile lui Dragnea și Dan nu mai sunt suficiente. Apar dovezi ca trebuie sa infunde pușcaria pentru ce au facut pe 10 august.

Nu ma intereseaza așa de mult care sunt reglarile de conturi in PSD. Dar adevarul despre Piața Victoriei da, ma intereseaza. Și iata ca incepe sa iasa la iveala. Tocmai am aflat cine și cum a mințit despre modul in care au…