Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, îl acuza pe Klaus Iohannis ca nu arata ca un președinte echidistant, ci ca un robot care împraștie ura în societate. Kelemen Hunor a declarat, joi, pentru Mediafax, ca România nu are în momentul de fața un Executiv și un președinte care…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca șeful statului nu arata ca un președinte echidistant, ci ca un robot care impraștie ura in societate. El a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca Romania nu are in momentul de fața un executiv și un președinte care sa gestioneze criza sanitara și...

- Liderul ALDE sustine ca atacurile presedintelui au ca scop sa-i determine pe social-democrati sa depuna o moțiune de cenzura, pentru ca guvernul lui Ludovic Orban sa pice a doua oara, iar PNL sa nu deconteze la alegerile parlamentare situația dezastruoasa in care se afla Romania. "Mi se pare…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, il acuza pe Klaus Iohannis ca nu arata ca un președinte echidistant, ci ca un robot care impraștie ura in societate.Kelemen Hunor a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca Romania nu are in momentul de fața un Executiv și un președinte care sa gestioneze criza…

- Presedintele PSD Arad, senatorul Mihai Fifor, considera ca Guvernul poate majora pensiile si alocatiile copiilor daca a obtinut de la Uniunea Europeana "miliardele de euro anuntate de Iohannis". Senatorul afirma, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca "daca cele 79,9 miliarde de euro, bani…

- „Guvernul PNL stie doar sa fure si sa risipeasca. Istoria se repeta cu Iohannis in loc de Basescu! Diferenta dintre politicile PSD si gogosile electorale ale PNL e scoasa astazi la iveala de Banca Mondiala”, a scris Marcel Ciolacu, vineri, pe Facebook. Presedintele interimar al PSD a adaugat ca PNL…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a venit astazi, la Parlament, unde s-a intalnit cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, pentru a-i prezenta argumentele științifice care ar justifica prelungirea starii de alerta. RRA transmite ca la discuții au participat și liderul…

- Forumul Judecatorilor cere Guvernului si Parlamentului masuri legislative imediate, legate de Statutul judecatorilor si procurorilor. Magistrații subliniaza ca acesta nu prevede aspecte esentiale referitoare la concursul de admitere in magistratura și acuza ca aceasta este o situatie fara precedent.Citește…