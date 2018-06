Stiri pe aceeasi tema

- Victor Slav a tacut cat a tacut in legatura cu noua decepție in dragoste, dar, dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a oferit imagini in premiera cu Bianca Dragușanu in timp ce se ținea de mana cu noul iubit la o petrecere in Centrul Vechi, prezentatorul TV a facut declarații despre desparțirea…

- Noua relație a Biancai Dragușanu cu Tristan Tate a ajuns pe buzele tuturor, dar sa nu uitam de Victor Slav! Prezentatoarea a vorbit, abia acum, despre motivele care au facut-o sa se desparta de tatal fetiței ei. Și, spune ea, nu este vorba despre infidelitate la mijloc. La distanța de patru zile dupa…

- Bianca Dragușanu a facut primele declarații despre relația pe care o are cu Tristan Tate. Fosta iubita a lui Victor Slav nu a ocolit subiectul “infidelitate”. Citește și: Bianca Dragușanu și noul iubit iși asuma relația! Prima poza oficiala cu cei doi: “Lasa lumea sa vorbeasca! Nu ma tem de nimic” Citește…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav și-au spus adio definitiv, iar blondina a fost surprinsa cu un alt barbat. Este vorba despre luptatorul MMA Tristan Tate. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, l-a intalnit pe britanic in centrul Bucureștiului, la o zi dupa ce a fost vazut sarutandu-se cu prezentatoarea…

- O veste bomba a aflat astazi CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, aceea ca Bianca și Victor Slav s-au desparțit și fiecare a inceput sa-și continue planurile separat. Drept dovada, in timp ce Bianca a plecat la mare cu o amica, dar și cu fetița lor, Victor nu a pierdut timpul și s-a distrat cu cel…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul autohton, iar fetița lor, Sofia, a devenit o mica vedeta, datorita parinților care impartașeșc diverse fotografii și filmulețe, pe rețelele de socializare. Vedeta a vorbit despre manipularea in relație, cum…