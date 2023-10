Atac exploziv lângă ambasada Israelului din Cipru Un dispozitiv artizanal de mici dimensiuni a explodat, sambata dimineata, in apropierea ambasadei Israelului din Nicosia, capitala Ciprului, transmite Digi24.ro . Politia a retinut patru barbati cu varste cuprinse intre 17 si 21 de ani, a relatat postul de radio cipriot, citand declaratii ale autoritatilor locale. Dispozitivul exploziv improvizat, de mica intensitate, a fost detonat la o distanta de circa 30 de metri de intrarea ambasadei israeliene din Nicosia. Cladirea nu a fost avariata. Dispozitivul exploziv era format dintr-un obiect metalic umplut cu material folosit la artificii, potrivit… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

