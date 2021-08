Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu respinge cererea partenerilor de la USR PLUS de a suplimenta bugetul Ministerului Transporturilor cu ocazia rectificarii bugetare. Cițu afirma ca, la cum arata execuția bugetara, ar trebui sa se ia bani de la MT, nu sa se dea. „La Ministerul Transporturilor ar trebui…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca va ramane ministru interimar al Finanțelor pana la finalul celor 45 de zile de mandat, dar are mai multe nume in minte pentru aceasta funcție și urmeaza sa le discute in PNL, potrivit unui interviu acordat pentru Digi24. „Vom lua o decizie. Voi ramane acolo 45 de…

- Florin Cițu: Autoritațile sunt pregatite pentru un nou val de infectari Premierul Florin Cîțu la Maratonul de vaccinare de la Sala Palatului, București. Arhiva Foto: Adriana Turea. Premierul Florin Cîtu a declarat ieri ca autoritațile sunt pregatite pentru un nou val…

- Premierul Florin Cițu a spus, sambata, referindu-se la numarul tot mai mic de romani care aleg sa se vaccineze, ca cel mai important pentru acestea este ‘viața’. “Cel mai important beneficiu pentru persoanele vaccinate este viața. De aici incepe totul. Ii incurajez pe romani sa mearga sa se vaccineze.…

- Premierul Florin Citu a declarat marti ca in cazul in care populatia eligibila se vaccineaza nu ar trebui sa existe un val patru al pandemiei de COVID, subliniind ca, prin masurile dispuse, Guvernul a dus vaccinul cam peste tot in tara. ‘Populatia eligibila, daca se vaccineaza, nu ar trebui sa mai vorbim…

- Premierul Florin Citu participa joi, in apropiere de Alba Iulia, la o intalnire cu Biroul Politic Judetean Alba al Partidului National Liberal (PNL), eveniment la care sunt prezenti zeci de primari din judet. La intalnirea cu liberalii din Alba se mai afla ministrul Afacerilor Interne,…

- Astazi, la ora 15:00, premierul Florin Cițu are o intalnire cu liderul PSD Marcel Ciolacu, care va veni la Palatul Victoria insoțit de mai mulți reprezentanți social-democrați.Aceștia vor discuta despre Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), asta in contextul in care PSD a cerut ca acest…

- 27% din banii din PNRR ar urma sa mearga pe construirea de autostrazi, în timp ce miliarde de euro vor fi alocate pentru Sanatate, Educație și Energie, potrivit unor surse Digi24. Printre condițiile puse de Comisia Europeana este cea ca PNRR sa fie prezentat…