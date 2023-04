Atac dur al polițiștilor. Controlul persoanelor aflate în concediu medical echivalează cu arestul la domiciliu Polițiștii au atacat extrem de dur proiectul care instituie controale la locuințele persoanelor aflate in concediu medical. Aceștia au susținut foarte clar ca nu au de gand sub nicio forma sa efectueze astfel de verificari, aratand ca masura echivaleaza cu un arest la domiciliu și ca este atat ilegala, cat și neconstituționala. Parlamentarii au revenit […] The post Atac dur al polițiștilor. Controlul persoanelor aflate in concediu medical echivaleaza cu arestul la domiciliu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

