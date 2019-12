Stiri pe aceeasi tema

- O racheta trasa duminica asupra unei parade militare din Yemen a ucis cel putin sapte oameni - patru copii si trei militari - si a ranit alti 21, informeaza DPA, citata de Agerpres. Incidentul a avut loc in provincia Dhale din sudul tarii.

- O nava de lupta Statelor Unite a confiscat fragmente dintr-o racheta descoperita în Golful Oman, despre care forțele americane cred ca i-ar aparține Iranului, au informat miercuri oficialii americani, citați de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Oficialii, care au vorbit în…

- 'Avem un canal deschis cu houthi din 2016 si continuam aceste contacte pentru a ajunge la pace in Yemen', a declarat acest responsabil jurnalistilor, sub acoperirea anonimatului. Acest anunt intervine dupa semnarea marti la Riad a unui acord de impartire a puterii in sudul Yemenului, sub egida Arabiei…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anunțat marți incheierea unui acord intre Guvernul de la Sanaa și insurgenții separatiști din sudul țarii, in urma eforturilor de a reinstala stabilitatea interna in Yemen, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- 'Semnarea va avea loc cel tarziu marti (29 octombrie) in prezenta presedintelui Abd Rabbo Mansour Hadi si a sefului Consiliului de Tranzitie al Sudului (STC) Aidarous al-Zoubaidi', a declarat o sursa din cadrul guvernului yemenit recunoscut de comunitatea internationala. 'Am semnat versiunea finala…