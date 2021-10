Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat dupa ce a atacat, duminica, pasageri intr-un tren, la Tokyo, cu un cutit si a declansat un incendiu la bord, potrivit presei locale, care evoca mai multi raniti, inclusiv unul grav, relateaza AFP. Postul public de televiziune NHK evoca cel putin opt ranti, inclusiv…

- Un barbat aflat pe bicicleta a murit, iar alte doua persoane dintr-un autoturism au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut pe DN 25, a informat, miercuri, IPJ Galati, citat de Agerpres . Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin 112 despre faptul ca pe DN 25, in localitatea…

- Un cutremur puternic a zguduit, joi, 8 octombrie, provincia pakistaneza Balochistan. Cel puțin 20 de persoane au murit, iar peste 150 au fost ranite in capitala Quetta, relateaza BBC . Bilanțul seismului, a carui magnitudine inițiala a fost estimata la 5,7 grade, dar a fost ridicata la 5,9, ar putea…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, in Campulung, și apoi a luat foc. Potrivit Poliției Argeș, mașina condusa de un barbat de 56 de ani, din Campulung, pe DN 73, dinspre Pitești catre…

- O tanara studenta este in stare grava, restul fiind externati la scurt timp dupa ce au primit ingrijiri. Potrivit martorilor, barbatul a inceput, din senin, sa atace pasagerii. Metroul a fost oprit de urgenta intre statii iar atacatorul a fugit. Ulterior a intrat intr-un magazin si le-a spus angajatilor…

- Un barbat a injunghiat, folosind un cutit, cel putin zece pasageri intr-un tren, vineri, la Tokyo. Agresorul este in custodia politiei, informeaza autoritatile si presa din Japonia, citate de News.ro . Potrivit televiziunii NHK, un pasager a fost ranit grav. Suspectul a lasat in urma cutitul in momentul…

- Un tanar de 20 de ani a fost reținut de polițiști, sub suspiciunea ca a injunghiat vineri mai multe persoane intr-un tren din Tokyo. In urma incidentului, cel puțin noua persoane au fost ranite, iar o femeie de 20 de ani se afla in stare grava, potrivit Afp, citata de Agerpres. Agresiunea a avut loc…

Accident cumplit in urma cu puțin timp in Borșa. Trei persoane ranite in urma impactului. Accident rutier grav in urma cu puțin timp in localitatea Borșa pe strada Cercanel.