- Cel putin sapte persoane au fost ucise si alte 110 au fost ranite in bombardamentul rus ce a lovit sambata dimineata centrul orasului Cernigau, in nordul Ucrainei, potrivit unui nou bilant comunicat de primarul interimar al orasului, transmite AFP. „O suta saptesprezece persoane au fost lovite in atacul…

- Denise Brown, coordonatorul umanitar al ONU pentru Ucraina, a declarat joi, 10 august, ca este „ingrozita” de atacul Rusiei asupra unui hotel din Zaporijie , folosit ca baza principala pentru personalul ONU și pentru membrii altor organizații umanitare, transmite CNN . „Sunt ingrozita de vestea ca…

- Cel putin trei persoane au fost ucise si 22 ranite in urma unui atac cu rachete rusesti in orasul Kramatorsk din estul Ucrainei, anunta oficiali ucraineni. ⚡️Russian missile strike destroys popular restaurant in Kramatorsk, killing 3, injuring 25.President’s Office Head Andriy Yermak said at least…

- Rusii au incercat sa-l asasineze pe Zelenski cand a vizitat victimele inundatiilor din Herson. Au bombardat cladiri rezidentiale si punctele de evacuare din Herson in timp ce oamenii fugeau din casele inundate. Rusii au incercat sa-l asasineze pe Zelenski cand a vizitat victimele inundatiilor din Herson,…