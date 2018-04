Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 3 apr — Sputnik. Prin tavanul salii de joc pentru copii au fost instalate cablurile de înalta tensiune, ceea ce reprezinta o încalcare grava a regulilor de securitate, a declarat șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, Aleksander Batrâkin, caruia i-a fost…

- Ambasada Rusiei la București s-a implicat in cazul Skripal și a a publicat o scrisoare care nu va ramane fara ecouri. In cadrul acesteia, demnitarii ruși raspund acuzațiilor lansate de Londra la adresa Mosovei in urma otravirii fostului spion Serghei Skripal.

- O autoutiitara a ars ca o torța, noaptea trecuta, iar pompierii care au intervenit pentru stingerea incendiului suspecteaza rea intenție. Totul s-a petrecut in Arad. Reprezentanții ISU Arad au luptat cu flacarile prin intermediul unei autospeciale și a unui echipaj de cinci persoane, scrie aradon.ro.…

- Un solicitant de azil irakian a fost condamnat vineri la 34 de ani de inchisoare, in Marea Britanie, pentru comiterea unui atac cu bomba la metroul din Londra, in 2017, soldat cu ranirea a 30 de persoane, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- El a fost acuzat de constituirea unei rețele prin intermediul careia vindea dispozitive care, atașate la ATM-uri, copiau datele de pe carduri, informeaza Romania TV. Barbatul de 39 de ani a fugit in timpul procesului din Marea Britanie, iar autoritațile presupun ca s-a folosit de un avion privat.…

- Fostul agent de spionaj rus Serghei Skripal, ranit in orasul britanic Salisbury, probabil a fost atacat cu o substanta neurotoxica de genul gazului sarin ori VX, cred anchetatorii britanici, citati de cotidianul The Guardian. - continua -

- Nici nvremea extrema din aceasta saptamana nu le-a putut opri pe britanice din petrecut. Cateva tinere din Birmingham, Leeds si Newcastle au infruntat temperaturi de inghet pentru a petrece in cluburi la final de saptamana. Unele dintre ele au recurs la tot…