Stiri pe aceeasi tema

- Trei soldati israelieni au fost raniti usor sambata, in Cisiordania, intr-un atac cu masina-berbece comis de un palestinian care a fugit, a anuntat armata, citata de AFP. Atacul s-a produs in timpul unei patrulari de rutina a soldatilor in satul Hussan, aproape de Bethleem. Trupele israeliene…

- Mii de palestinieni au inceput luni un protest in Gaza și Cisiordania, in ziua inaugurarii ambasadei SUA la Ierusalim, la care participa oficiali americani, printre care fiica lui Donald Trump, Ivanka. Tensiunea este maxima și in Orașul Sfant.

- Ciocniri au izbucnit luni intre palestinieni si militari israelieni, in Fasia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israelul, soldate cu cel putin 28 de raniti, potrivit autoritatile din enclava palestiniana, cu cateva ore inainte de inauguarea Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, relateaza AFP conform…

- Fortele israeliene au ucis un protestatar palestinian si au ranit alti 45 cu munitie de razboi, in cursul demonstratiilor saptamanale din Fasia Gaza, au indicat vineri surse medicale, citate de agentia DPA. Alte cateva zeci de persoane au fost ranite din cauza gazelor lacrimogene. Doi…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, reactioneaza la vestea ca opt militari romani au fost raniti intr-un atentat terorist in Afganistan."Am aflat cu profund regret de atacul sinucigaș din Afganistan, in urma caruia și-au pierdut viața 11 copii. Din pacate, in acest incident…

- Opt militari din Batalionul 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor" din Campulung Muscel au fost raniti luni, in Afganistan, dupa ce au fost prinsi intr-un atac cu masina capcana, anunta Ministerul Apararii Nationale (MApN), potrivit Mediafax.ro.