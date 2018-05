Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar s-a prabusit in nordul Serbiei, iar unul dintre cei doi piloti, care au reusit sa se catapulteze, a murit, a anuntat miercuri Ministerul sarb al Apararii, relateaza agenția Associated Press, citata de News.ro.

- Un barbat a incercat sa intre joi in plin cu masina intr-un grup de militari, care se afla la alergare in apropierea cazarmii lor din Varces-Allieres-et-Risset (Franta, centru-est), fara sa raneasca vreo persoana, relateaza AFP, citand surse apropiate dosarului. In jurul orei locale 08:45 (06:45 GMT),…

- Politica procolonizare a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu si lipsa criticilor din partea presedintelui Statelor Unite Donald Trump au condus la o crestere a constructiilor in colonii, a declarat principalul grup anticolonizare israelian, informeaza luni dpa. Potrivit unui nou raport emis…

- Armata israeliana a anuntat ca a bombardat duminica dimineata pozitii ale combatantilor Hamas in Fasia Gaza, dupa ce mai multi palestinieni au trecut ilegal frontiera si a dat foc unui vehicul al...

- Doi militari israelieni au fost ucisi dupa ce un militant palestinian i-a lovit intentionat cu masina, in apropierea unor colonii evreiesti din Cisiordania, informeaza site-ul de stiri Ynetnews.com.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca discuta "de ceva timp" cu Administratia americana despre proiectul de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, potrivit unuia dintre purtatorii sai de cuvant, informeaza AFP."Cu privire la anexare, pot sa va spun ca deja de ceva timp…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anuntat luni ca poarta discutii cu Administratia Donald Trump despre posibila anexare a coloniilor evreiesti din teritoriul palestinian Cisiordania, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca discuta "de ceva timp" cu Administratia americana despre proiectul de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, potrivit unuia dintre purtatorii sai de cuvant, informeaza AFP. "Cu privire la anexare, pot sa va spun ca deja de ceva timp eu discut…