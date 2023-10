Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a atribuit marti organizatiei palestiniene Jihadul Islamic atacul care a lovit incinta unui spital din orasul Gaza ucigand cel putin 200 de persoane, potrivit autoritatilor locale, transmite AFP.

- Armata israeliana a negat marți, 17 octombrie, responsabilitatea pentru atacul asupra spitalului baptist Al-Ahli Arabi din Gaza, susținand ca organizația palestiniana Jihadul Islamic a lovit spitalul in timpul unei „lansari eșuate” de racheta. In replica, gruparea a negat acuzațiile Israelului, denunțand…

- Armata israeliana a anuntat ca a lovit tinte „teroriste” ale Hezbollah in Liban in noaptea de luni spre marti, transmite AFP. „Armata israeliana loveste tinte militare ale organizatiei teroriste Hezbollah pe teritoriul libanez”, au spus fortele armate israeliene intr-un comunicat de presa. De la inceputul…

- Israelul si-a consolidat trupele stationate la granița de nord a tarii, cu Libanul, dupa mai multe zile de atacuri lansate de militia siita libaneza Hezbollah (sustinuta de Iran) din Liban inspre zona de frontiera, relateaza agenția de presa DPA, preluata de Agerpres."Hezbollah a incercat sa ne deturneze…

- Israelul a activat un plan de evacuare a locuitorilor din 28 de sate aflate pe o raza de 2 kilometri de la granița cu Libanul, informeaza Mediafax.Armata israeliana a anunțat luni ca a activat un plan de evacuare a locuitorilor din 28 de sate aflate pe o raza de 2 kilometri de la granița cu Libanul,…

- ''Suntem desfasurati de-a lungul Fasiei Gaza cu fortele noastre terestre, pregatindu-ne pentru urmatoarea etapa a operatiunii'', a declarat duminica un purtator de cuvant al armatei, Jonathan Cornicus. Armata a precizat ca asteapta o ''decizie politica''.Un milion de locuitori ai acestui teritoriu…

- In ceea ce ar putea reprezenta potențial un nou front in conflict, armata israeliana a declarat ca proiectile lansate din Siria au aterizat in zone deschise din Israel.Deși nu au fost raportate daune sau rani, Israelul a declarat ca raspunde la bombardamentul raportat prin trimiterea de proiectile…

- Armata israeliana anunța ca va efectua una dintre cele mai mari lovituri aeriene efectuate vreodata impotriva Hamas in Fașia Gaza asediata.Presa israeliana a relatat, de asemenea, ca Israelul a lovit 1.000 de ținte in Gaza, adaugand ca armata a anunțat ca va continua loviturile aeriene asupra Gaza,…