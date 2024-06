Atac puternic al ucrainenilor, in urma caruia 3 persoane au decedat și alte 100 sunt grav ranite. Mai multe rachete au fost lansate și au facut ravagii in orașul Sevastopol, din Crimeea. Printre persoanele gasite fara suflare se numara și un copil de doar doi ani, conform presei rusești. Atac sangeros la Sevastopol In data […] The post Atac cu rachete ucrainene la Sevastopol. Trei morți și 100 de raniți VIDEO appeared first on Puterea.ro .