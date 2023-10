Stiri pe aceeasi tema

- Palestinienii din Fasia Gaza au lansat in aceasta dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Gruparea palestiniana Hamas a revendicat atacul. UPDATE. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise de la inceputul atacului…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…

- „Vești groaznice vin din Israel in aceasta dimineața”, transmite premierul Marcel Ciolacu: „cerem ca aceste atacuri sa inceteze imediat”. „Vești groaznice vin din Israel in aceasta dimineața. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul și condamnam atacurile cu rachete impotriva Israelului. Transmitem…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata, 7 octombrie 2023, cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani. A fost un asalt-surpriza, la care au luat parte oameni inarmați care au trecut granița. A fost lansat, de asemenea, un val de rachete din Fașia Gaza. Israel a declarat „stare de alerta de…

- Liderul bratului armat al miscarii Hamas a anuntat in aceasta dimineața declansarea unei operatiuni – “Potopul Al-Aqsa” – impotriva Israelului, in timp ce rachete sunt lansate cu sutele dinspre Fasia Gaza asupra teritoriului israelian, informeaza agentiile de presa internationale. “Am decis sa punem…

- Un ‘numar nedeterminat de teroristi’ s-a infiltrat pe teritoriul israelian dinspre Fasia Gaza, a anuntat sambata dimineata armata israeliana, informeaza AFP. ‘Locuitorilor din zonele ce se invecineaza cu Fasia Gaza li s-a cerut sa ramana in locuintele lor’, a adaugat armata. Zeci de rachete au fost…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel, potrivit Mediafax.Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii.…