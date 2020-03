Atac cu rachete asupra unei baze militare americane din Irak Un atac cu rachete a vizat, miercuri seara, o baza militara americana din Irak, anunta Comandamentul regional al armatei SUA, citat de cotidianul Le Figaro. Zece rachete au lovit o baza din apropiere de Bagdad în care sunt stationati militari americani, potrivit Comandamentului regional al armatei SUA. Atacul a vizat baza militara Taji, fara însa a se solda cu victime ori cu daune materiale semnificative. Atacul nu a fost revendicat, dar Administratia de la Washington considera ca este opera unor grupuri militare proiraniene. Acesta este al 22-lea atac din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

