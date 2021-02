Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe rachete au fost lansate, luni dupa-amiaza, spre sediul Ambasadei SUA din Bagdad iar unul dintre proiectile a cazut in curtea misiunii diplomatice, in Zona Verde, un perimetru ultrasecurizat din centrul capitalei Irakului.

- Cel putin trei rachete au vizat luni ambasada SUA la Bagdad, au declarat pentru AFP surse de securitate, acesta fiind al treilea atac impotriva unor obiective occidentale in Irak in decurs de o saptamana, relateaza AFP. O racheta a cazut in Zona Verde, unde se afla sediul ambasadei americane,…

- Mai multe rachete au fost lansate sambata asupra unei baze aeriene irakiene la nord de Bagdad, ranind un angajat irakian al unei companii americane responsabila cu intretinerea avioanelor de lupta multirol F-16, informeaza AFP citand surse de securitate, potrivit Agerpres. Atacul a avut loc…

- SUA si patru aliati europeni cheie au condamnat marti atacul cu rachete din orasul Erbil, situat in Kurdistanul irakian, care a ucis o persoana, informeaza dpa. 'Noi, ministrii de externe ai Frantei, Germaniei, Italiei, Regatului Unit si Statelor Unite ale Americii, condamnam in cei…

- Cel puțin trei rachete au vizat aeroportul Erbil din nordul Irakului, dintre care una a lovit un complex militar unde se afla soldații coaliției internaționale conduse de SUA, a declarat luni pentru AFP doua surse de securitate.Este pentru prima data când o astfel de locitura vizeaza instalațiile…

- Cel puțin trei rachete Katiușa au lovit Zona Verde din Bagdad într-un atac care țintea Ambasada SUA, au spus duminica doua surse irakiene, relateaza Reuters.UPDATE Aceste rachete au lovit un complex rezidențial din Zona Verde, provocând daune cladirilor și mașinilor, dar nu exista decese,…

- Doua sonde petroliere din nordul Irakului au explodat, miercuri, in urma unui atac terorist, anunta Ministerul Petrolului din Bagdad, citat de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX. Atacul a vizat doua sonde petroliere din zona Khabbaz, la aproximativ 20 de kilometri de orasul Kirkuk. Citește…