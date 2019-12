Atac cu rachetă în Yemen: şapte morţi la o paradă militară O racheta trasa duminica asupra unei parade militare din Yemen a ucis cel putin sapte oameni - patru copii si trei militari - si a ranit alti 21, informeaza DPA. Incidentul a avut loc in provincia Dhale din sudul tarii.



Colonelul Majed al-Shuaibi, seful politiei militare a provinciei, a precizat ca atacul a avut loc la sfarsitul paradei si a afirmat ca autorii sunt din randul rebelilor Houthi, sustinuti de Iran. Potrivit oficialului, tinta a fost forta separatista din sud autointitulata Centura de Securitate.



Atacul nu a fost inca revendicat.



Atacul nu a fost inca revendicat.

Sursa articol: agerpres.ro

