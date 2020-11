Stiri pe aceeasi tema

- Rebeli huthi, sustinuti de Iran, au tras luni o racheta asupra instalatiei Aramco din acest oras important situat in vestul Arabiei Saudite, care a provocat incendierea unui rezervor de petrol. ”Exista pagube importante la acoperis, o gaura mare de aproape doi metri pe doi”, a anuntat directorul uzinei, Abdallah…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un atentat cu explozivi, miercuri, la un cimitir nemusulman de la Jeddah, un oras situat in vestul Arabiei Saudite, la o ceremonie care comemora Armistitiul de la 11 noiembrie 1918, a anuntat Ministerul francez de Externe, relateaza AFP.

- Un islamist saudit a fost arestat, joi dimineata, dupa ce a atacat un agent de securitate in fata Consulatului Frantei din orasul Jeddah, situat in sud-vestul Arabiei Saudite, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de postul Europe 1.

- Samsung anunta un profit operational record dupa ce sanctiunile americane au afectat masiv Huawei Samsung Electronics a raportat joi o crestere cu 58% a profitului operational in trimestrul al treilea, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, analistii atribuind aceste rezultate peste asteptari cresterii…

- Compania petroliera saudita Aramco, cea mai mare din lume, a descoperit doua cimpuri de petrol si gaze in nordul Arabiei Saudite, a anuntat duminica ministrul saudit al Energiei, pentru agentia de stat SPA, citata de EFE. Ministrul a afirmat ca unul dintre cmpuri este in Abraq al Toloul, in partea septentrionala…

- Puternicul grup financiar chinez Ant se indreapta spre un mega debut pe piața bursiera. Compania a prezentat planurile care pot ajunge la un record de 30 miliarde de dolari. Ant, afiliata cu gigantul de retail online Alibaba, spune ca va vinde acțiuni in Hong Kong și Shanghai. In timp ce mulți din…