- Departamentul american al Apararii a transferat 1.600 de membri ai armatei Statelor Unite la periferia orasului Washington D.C, in contextul protestelor violente fata de moartea unui afro-american in timp ce era imobilizat de politisti.

- Aproximativ 6.000 de militari polonezi si americani vor lua parte la exercitii comune in luna iunie, in nord-vestul Poloniei, relateaza agentia de presa PAP, citata marti de thenews.pl. Exercitiile, care au fost modificate fata de planurile initiale, se vor desfasura in perioada 5 - 19 iunie. In cadrul…

- Un atac al Ambasadei SUA la Bagdad a avut loc in noaptea de luni spre marți. O racheta s-a abatut in zona ultrasecurizata Zona Verde, fiind cel de-al 28-lea atac de acest gen impotriva intereselor americane in șapte luni.

O racheta s-a abatut in cursul noptii de luni spre marti in apropierea ambasadei americane in Irak din ultrasecurizata Zona Verde din Bagdad, au facut cunoscut surse din cadrul serviciilor de securitate, noteaza AFP preluat de agerpres.

- SUA desfasoara baterii Patriot in Irak pentru a-si proteja trupele vizate in ianuarie de atacurile iraniene cu rachetele balistice, au declarat luni pentru AFP oficiali militari irakieni si americani, noteaza Agerpres. Washingtonul a solicitat autoritatilor irakiene sa permita desfasurarea acestor…

- Statele Unite au atacat pozitii militare ale unor grupuri islamiste proiraniene din Irak, ca riposta la atacul cu rachete soldat cu moartea a trei militari occidentali, potrivit Mediafax.Avioane militare americane au atacat pozitii ale unor grupuri islamiste siite din Irak, in replica la atacul…