Atac cu mașină capcană în orașul Melitopol din sudul Ucrainei O mașina capcana a fost detonata luni in orașul Melitopol, din sudul Ucrainei, oraș ocupat de ruși, a informat presa de stat rusa, potrivit CNN. Mașina a fost parcata in centrul orașului, langa Casa de Cultura, unde iși desfașoara activitatea oficialii ruși din oraș, potrivit unui raport al canalului de știri de stat rus RT. […] The post Atac cu mașina capcana in orașul Melitopol din sudul Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

