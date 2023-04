Stiri pe aceeasi tema

- O reglare de conturi in stil mafiot s-a petrecut in plina strada, in Braila. Un barbat de 33 de ani a fost taiat cu macete de mai mulți indivizi care aveau cagule pe fața. Atacatorii nu au fost inca identificați.

- ASUS ROG Phone 7 și ROG Phone 7 Ultimate (seria ASUS ROG 7) sunt cele mai noi doua noi smartphone-uri emblematice pentru jocuri. Ambele au... The post ROG Phone 7 Ultimate cu Snapdragon 8 Gen 2 și rata de 165Hz a fost lansat appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Mai mulți tineri s-au revoltat din și au atacat interlopii cu coșurile de gunoi de pe strada.Scandalul a izbucnit din cauza ca membrii ai unui clan din Reghin cer taxe de protecție. Un membru al gruparii interlope a scos o maceta și a atacat ceilalți tineri. Dupa ce imaginile au aparut in spațiul public,…

- Autoritatea de Reglementare Antitrust din Italia a anuntat vineri ca a demarat o investigatie privind posibilul abuz de pozitie dominanta pe segmentul punctelor de incarcare... The post Enel, in centrul unei investigații. Compania ar fi abuzat de poziția sa dominanta pe o piața in plina expansiune appeared…

- Autostrada M1 din Ungaria este inchisa pe ambele sensuri in zona Herceghalom, langa Budapesta, dupa ce șase camioane s-au ciocnit cu alte mașini iar unele... The post Accident groaznic cu șase camioane și alte mașini pe autostrada M1 din Ungaria, langa Budapesta! Sunt 36 de victimei appeared first on…

- Unul dintre cele mai longevive proiecte ale Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad – „Luna plina de teatru” – și-a incheiat cea de-a zecea ediție. Vreme... The post Cea de-a zecea ediție „Luna plina de teatru” s-a incheiat. Programul urmatoarelor spectacole din februarie appeared first on Special Arad…

- Lui Roman Kostomarov, campion olimpic la dans pe gheața, care a fost internat cu pneumonie, i-au amputate ambele picioare, relateaza TASS. Pe 10 ianuarie, vicecampionul Jocurilor Olimpice la dans pe gheața, Ilia Averbuh, a declarat pentru TASS ca Kostomarov a fost internat la terapie intensiva. Ulterior,…

- Levi Dewey, un fost jucator amator in varsta de 21 de ani, s-a prezentat la spital cu simptome de gripa și a ajuns sa aiba ambele picioare amputate. The Independent relateaza cazul dramatic al lui Levi. O gripa i-a periclitat mai multe organe și a suferit un sepsis sever (infecție grava, declanșata…