Atac cu focuri de armă într-o şcoală din Rusia Sase copii si un profesor au murit in urma unui atac cu focuri de arma intr-o scoala din orasul Kazan din centrul Rusiei, potrivit unor informatii preliminare, informeaza agentiile de presa ruse si AFP. “Potrivit primelor informatii, in urma atacului au murit un profesor si sase copii”, a declarat pentru TASS o sursa din cadrul serviciilor pentru situatii de urgenta. O alta sursa, din cadrul politiei, a declarat ca “doi necunoscuti au deschis focul”. “Exista victime, numarul lor si detaliile (atacului) sunt in curs de precizare”, a spus aceasta sursa citata de TASS. Potrivit RIA Novosti, un adolescent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat a avut loc, marți, intr-o școala din Rusia. Au fost trase focuri de arma in orasul Kazan. In urma atacului armat șase copii si un profesor au murit, potrivit unor informatii preliminare, informeaza agentiile de presa ruse si AFP. „Potrivit primelor informatii, in urma atacului au murit…

- „Potrivit primelor informatii, in urma atacului au murit un profesor si sase copii”, a declarat pentru TASS o sursa din cadrul serviciilor pentru situatii de urgenta.O alta sursa, din cadrul politiei, a declarat ca „doi necunoscuti au deschis focul”. „Exista victime, numarul lor si detaliile (atacului)…

- Cel puțin 9 persoane, majoritatea copii, au fost uciși intr-un atac armat la o școala din Rusia – cei doi atacatori au deschis focul intr-o școala din orașul Kazan, relateaza The Moscow Times care citeaza surse din serviciile de securitate și agenția de stat TASS.

- Sase copii si un profesor au murit in urma unui atac cu focuri de arma intr-o scoala din orasul Kazan din centrul Rusiei, potrivit unor informatii preliminare, informeaza agentiile de presa ruse si AFP. "Potrivit primelor informatii, in urma atacului au murit un profesor si sase copii", a declarat…

- Numarul de persoane ucise in atacul cu focuri de arma dintr o scoala din orasul Kazan din centrul Rusiei a crescut la 9, dintre care opt copii, informeaza agentiile de presa ruse si AFP, scrie agerpres.ro. Au decedat 9 persoane, dintre care 8 copii si un profesor. De asemenea, au fost raniti alti 10…

- Șase copii și un profesor au murit in urma unui atac cu focuri de arma intr-o școala din orașul Kazan din centrul Rusiei, potrivit unor informații preliminare, informeaza Agerpres , care citeaza agențiile de presa ruse și AFP. ”Potrivit primelor informații, in urma atacului au murit un profesor și șase…

- Cel puțin noua persoane, dintre care majoritatea erau copii, au fost ucise dupa ce doi oameni inarmați au deschis focul intr-o școala din orașul rus Kazan, a declarat marți o sursa a serviciilor de securitate pentru agenția de presa TASS. Unul dintre tragatori, un tanar de 17 ani, a fost deja reținut, …

- Noaptea trecuta, sefi ai Statului Major al Apararii din Marea Britanie au confirmat ca avioanele RAF vor survola spatiul din zona Marii Negre intr-o misiune de politie aeriana. Potrivit DailyMail , avioanele vor parasi baza lor din Marea Britanie saptamana aceasta. In timp ce Ministrul Apararii sustine…