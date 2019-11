Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 31 de ani din municipiul Vaslui a fost arestat preventiv, dupa ce i-a amenintat cu o drujba pe agentii de paza ai unui club de noapte. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, Bogdan Gheorghita, sambata noaptea, un barbat a sesizat la numarul…

- La data de 7 noiembrie 2019, in jurul orei 09,40, polițiștii Postului de Poliție Cergau, in timp ce efectuau activitați de verificare a traficului rutier, pe raza comunei, au efectuat semnal de oprire unui autoturism inmatriculat in județul Alba. Șoferul acestuia a ignorat semnalul polițiștilor și și-a…

- Corpul National al Politistilor se delimiteaza ferm de manifestari precum cele ale agentului de politie din Potcoava (judetul Olt), care ar fi agresat o femeie, si solicita adoptarea unor masuri imediate de corectare si sanctionare a acestui gen de comportament, cu respectarea prevederilor legale,…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Dorohoi au efectuat o perchezitie la domiciliul unui adolescent de 15 ani, suspectat ca fiind co-autor al unei infractiuni de talharie calificata, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. …

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, actiunea face parte dintr-o serie de verificari la toate microbuzele scolare din judetul Vaslui."In contextul debutului noului an scolar, politistii rutieri desfasoara o activitate de…

- De la zi la zi crește numarul sancțiunilor contravenționale. Peste 170 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de catre polițiștii rutieri satmareni la data de 22 august a.c., ca urmare a unor acțiuni desfașurate pe raza județului Satu Mare in vederea prevenirii și combaterii accidentelor rutiere.…