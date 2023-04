Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ucrainene au respins marti peste 60 de atacuri rusesti in zona localitatilor Bahmut, Avdiivka, Mariinka si Liman, toate situate in regiunea Donetk (estul Ucrainei) si pe linia frontului, a comunicat miercuri Statul Major General ucrainean intr-un comunicat despre situatia la zi de pe front.

- Drone rusesti au lovit portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra si au provocat daune, au anuntat marți autoritatile locale, potrivit AFP. Intre timp, președintele Volodimir Zelenski susține ca se apropie ziua contraofensivei, iar forțele ucrainene se pregatesc intens in acest sens, cei mai importanti…

- Serviciile de informații britanice au consacrat raportul de luni dimineața unei analize de securitate a Flotei rusești din Marea Neagra. Actualizare zilnica afirma ca, in ultimele șase luni, flota rusa a fost atacata de doua ori de drone și vehicule de suprafața fara pilot (UAV). La 22 martie 2023,…

- Miercuri, ministrul apararii rus, Serghei Șoigu, a anunțat ca prevede in anul 2023 modernizarea apararii antiaeriene a capitalei Moscova, in contextul in care atacurile ucrainene cu drone vizand teritoriul rusesc se inmultesc, transmite AFP. Potrivit acestuia, doua noi unitati ale apararii antiaeriene…

- Marina rusa a respins miercuri dimineata un atac cu drone asupra portului Sevastopol, in peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal in 2014 de Moscova, si care este principala baza a Flotei ruse din Marea Neagra, a anuntat guvernatorul acestui oras, Mihail Razvojaiev, citat de

- Armata rusa a anuntat miercuri ca a doborat zece drone ucrainene in timpul unei tentative de atac „masiv” impotriva instalatiilor sale din peninsula ucraineana anexata Crimeea, a doua zi dupa o incursiune similara a mai multor aparate de zbor pe teritoriul rus, relateaza AFP si Reuters. „O tentativa…

- Forțele ucrainene spun ca de vina este… „karma” pentru invazia sangeroasa a dictatorului de la Moscova. Putin avertizeaza indirect soldații ruși pe care i-a trimis la razboi sa nu mai ținteasca regiunile rusești de pe teritoriul Ucrainei.Liderul de la Kremlin a spus ca sunt necesare reparațiile din…