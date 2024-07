Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa și alte șapte au fost ranite intr-o explozie in urma unui atac cu drona revendicat de gruparea Houthi, susținuta de Iran, asupra Tel Avivului, vineri dimineața. Explozia a avut loc la cațiva metri de filiala Ambasadei SUA. Forțele de aparare ale Israelului au declarat ca explozia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2A, in zona localitatii Crucea, judetul Constanta, circulatia rutiera se desfasoara pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea politistilor, dupa e un autoturism a lovit un cap de pod.Din incident a rezultat ranirea…

- 16 persoane au fost ucise, iar altele 50 au fost ranite intr-un atac israelian asupra unei scoli, a anunțat Ministerul Sanatatii al guvernului Hamas care conduce Fasia Gaza. Atacul a avut loc la Nuseirat, in centrul teritoriului palestinian, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, in apropierea localitații Sanmihaiu Almașului, județul Salaj, a avut loc un accident rutier intre trei autovehicule, in urma caruia opt persoane au suferit rani ușoare, fiind evaluate medical.…

- Un accident rutier a avut loc sambata dupa amiaza in apropiere de localitatea Gadalin din comuna Jucu. Din primele informații, a fost vorba despre o coliziune intre doua autoturisme. In urma impactului, un autoturism a ieșit in afara parții carosabile cu un barbat incarcerat in acesta. Pompierii de…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte 21 au fost ranite intr-un atac cu cutitul care a avut loc intr-un spital din provincia Yunnan, in sud-vestul Chinei, a anuntat marti presa de stat, citand surse oficiale, relateaza CNN.