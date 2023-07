Horoscop. Se contureaza drumuri pe distante scurte

Berbec Esti hotarat sa te ocupi de aspectele profesionale si de imaginea ta in lume. Ai chef, forta, curaj, insa iti mai trebuie si ceva temperanta. Se pare ca in ultimul timp ti ai cam neglijat indatoririle sociale in favoarea celor familiale, iar autoritatile de la serviciu au observat asta. O discutie… [citeste mai departe]