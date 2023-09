Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au atacat din nou porturile ucrainene de la Dunare. O inregistrare video publicata pe canalele rusești de Telegram arata momentul in care o drona lovește portul Reni, aflat la cațiva kilometri de Galați.25 de drone lansate de ruși au atacat duminica regiunea Odesa. Infrastructura portuara a…

- Rusia a lansat, in cursul noptii de sambata spre duminica, un atac cu drone asupra unor parti din regiunea Odesa din sudul Ucrainei, lovind o infrastructura portuara de la Dunare si ranind cel putin doua persoane, potrivit Kievului.

- Rusia a lansat 17 drone in noaptea de vineri spre sambata in incercarea de a lovi regiunile de nord, centrale si de vest ale Ucrainei, au anuntat sambata fortele aeriene ucrainene, transmite Reuters.Aviatia militara ucraineana a adaugat ca 15 drone Shahed, de fabricatie iraniana, lansate de Rusia, au…

- Rusia a lansat in timpul noptii de sambata spre duminica un val de atacuri asupra Ucrainei, folosind 70 de dispozitive de asalt aerian, intre care rachete de croaziera si hipersonice si drone de fabricatie iraniana, au anuntat duminica fortele aeriene ale Ucrainei, citate de Reuters.

- Ministerul Apararii Naționale „condamna ferm” atacul Rusiei asupra infrastructurii portuare din Ismail, cel mai mare port ucrainean la Dunare, aproape de Tulcea, și precizeaza ca „nu au fost identificate amenințari militare directe” la adresa securitații Romaniei.„Ministerul Apararii Naționale condamna…

- Rusia a atacat miercuri dimineața portul Izmail de pe Dunare, la 15 kilometri de Tulcea. Un atac cu drone explozive rusesti a lovit infrastructura portuara si a provocat incendii in regiunea Odesa, in sudul Ucrainei. De asemenea, capitala Kiev a fost vizata de un atac masiv cu drone, dar toate au fost…

- Marți (20 iunie), in capitala Ucrainei s-au auzit sirene in timp ce Rusia a lansat un atac aerian de amploare in timpul nopții, vizand mai multe orașe din est in vest. Aproximativ 20 de ținte inamice au fost identificate și distruse in spațiul aerian din jurul Kievului, a declarat Serhiy Popko, șeful…