- Loviturile au vizat o intreprindere industriala, potrivit sursei citate. Persoana care a murit era un angajat al intreprinderii.Las fuerzas ucranianas atraviesan el rio Dnipro, cerca de Jerson.????????Rusia aumenta la presion sobre Bajmut y Ucrania se acerca a Kreminna. Ucrania denuncia que los bombardeos…

- Trei persoane au murit și șase au fost ranite luni dupa ce o cisterna de combustibil a explodat pe un aerodrom rusesc din apropierea orașului Ryazan, la sud-est de Moscova, potrivit www.telegraph.co.uk . Three people died as a result of an explosion at a military airfield near #Ryazan , #Russia . pic.twitter.com/MvyG7AYunJ…

- Aleksei Kudrin, considerat de-a lungul carierei sale atat un liberal economic pro-occidental, cat si un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, este cel mai important oficial guvernamental care isi paraseste functia de cand Rusia a trimis zeci de mii de soldati in Ucraina, in luna februarie.…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a declarat joi ca 23 dintre soldații sai au fost uciși și alți 58 au fost raniți intr-un atac ucrainean din aceasta saptamana, transmite Reuters . Anterior, autoritatile ucrainene anuntau ca zeci de luptatori ceceni au fost uciși in urma unui atac aerian, in regiunea Herson.…

- Un deputat rus a indemnat miercuri instituțiile de stat sa nu mai foloseasca mesageria WhatsApp , iar Ministerul Industriei a incercat sa promoveze software-ul produs pe plan intern, in timp ce Rusia dorește sa se desprinda de tehnologia occidentala. Proprietarul WhatsApp, Meta Platforms Inc., a fost…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a condamnat atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra oraselor ucrainene, subliniind ca aceste actiuni reprezinta „crime de razboi” care incalca Carta ONU, potrivit Agerpres. „Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene…

- Ucraina a incercuit fortele rusesti in jurul unui bastion care este esential pentru Moscova, in orasul de la est Liman, intr-o operatiune care este inca in desfasurare, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei ucrainene, scrie The Guardian. Fortele Rusiei de la Liman sunt intre 5.000 si 5.500…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Rusia de comiterea de crime de razboi in nord-estul Ucrainei și a declarat, intr-un interviu acordat agenției Reuters, ca este prea devreme pentru a spune ca soarta razboiului s-a schimbat, in ciuda caștigurilor teritoriale rapide realizate de…