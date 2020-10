Atac cu cuțitul și la consulatul general al Franţei în Arabia Saudită Consulatul general al Frantei la Jeddah a fost tinta unui atac cu cutitul, potrivit diplomatiei franceze. Viața paznicului ranit nu este în pericol si atacatorul a fost retinut.

Dupa atacurile din Franta, la Nisa si la Avignon, aflam ca si consulatul general al Frantei în Arabia Saudita situata la Jeddah a fost tinta unui atac, scrie Liberation, citat de Rador.



"Consulatul general al Frantei la Jeddah a fost, azi dimineata, tinta unui atac cu cutitul împotriva unui paznic, angajat al unei companii de securitate, scrie într-un comunicat ambasada Frantei în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

