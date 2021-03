Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost victimele unor atacuri cu arma alba in apropierea unei biblioteci din Vancouver, in vestul Canadei, a anuntat sambata, 27 martie, politia locala, fara a preciza starea victimelor, noteaza agenția France Presse. Suspectul a fost arestat. Jandarmeria regala canadiana a ca mai…

- Un avion de transport militar s-a prabușit sâmbata încercând sa aterizeze pe ceața în Almaty, cel mai mare oraș din Kazahstan, a declarat aeroportul local, relateaza AFP. Patru persoane au murit, potrivit Reuters. Comunicarea cu Antonov-26 a încetat în jurul orei…

- Patru explozii puternice inregistrate la un depozit militar au distrus duminica, 7 martie, cartiere intregi din Bata, capitala economica a tarii, noteaza agenția France Presse, citata de Agerpres Potrivit BBC , care citeaza un bilanț provizoriu, cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte peste…

- Cel putin 25 de persoane au murit si 30 au fost ranite vineri intr-un atac sinucigas cu masina-capcana comis asupra unui restaurant din Mogadishu, capitala Somaliei, transmite EFE, potrivit AGERPRES. Atacul a lovit restaurantul Lul Yemeni, foarte popular, aflat in apropierea portului din oras.…

- Un dispozitiv exploziv s-a declansat miercuri in apropierea unui centru de testare la COVID-19 din localitatea Bovenkarpsel, situata la nord de Amsterdam, a anuntat politia locala, adaugand ca nu exista raniti, transmit AFP si Reuters. ”In apropierea unui centru de depistare (a COVID-19) din cadrul…

- Atacul a a vut loc marți dimineața, la ora 9.00, ora locala. Mai multe echipaje de poliție au intervenit la gara principala din Frankfurt, alaturi de pompieri și serviciul de salvare. Au fost blocate mai multe strazi din Bahnhofsviertel de polițiști, informeaza presa locala germana .Ulterior, Poliția…

- Soferul unui autobuz de calatori care efectua transport public de persoane a fost depistat sub influenta alcoolului, joi, in timpul unui control in trafic al politistilor care a avut loc in municipiul Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In aceasta dimineata, in jurul…

- Șase persoane, intre care trei copii, au fost implicate intr-un accident, marți noaptea, in Focșani, dupa ce doua mașini s-au ciocnit, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Vrancea, in cele doua mașini care s-au ciocnit in Focșani se aflau 6 persoane, respectiv trei adulți si trei copii. In urma…