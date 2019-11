Atac cu cuţitul la un sit turistic. Trei turişti străini au fost răniţi în Iordania 'In jurul pranzului, un barbat a atacat cu cutitul turisti, un ghid, precum si un politist al Sigurantei generale care incerca sa-l aresteze', la Jerash, la circa 50 km nord de Amman, a indicat purtatorul de cuvant intr-un comunicat.



'Ranitii au fost transportati la un spital si atacatorul a fost arestat imediat', a adaugat el.



O sursa de securitate a declarat pentru Reuters ca trei dintre victime au cetatenie spaniola.



Jerash este celebru pentru ruinele sale romane, informeaza Agerpres.



