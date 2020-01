Atac cu cuţitul la Paris. O persoană murit, altele două au fost rănite Cel putin trei persoane au fost ranite prin injunghiere inainte ca atacatorul sa fie impuscat mortal de agenti de politie. Sute de agenti de politie au fost mobilizati la fata locului, unde este asteptat si Laurent Nunez, secretar de stat in Ministerul francez de Interne. Unul dintre raniti a murit ulterior la spital Prefectura regionala a recomandat evitarea zonei, precizand ca este in curs o interventie a fortelor de ordine. La locul incidentului a sosit si o echipa pirotehnica, iar Autostrada A6B a fost blocata. Autoritatile franceze incearca sa afle motivul atacului. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ucise și alte doua grav ranite, intr-un atac armat dintr-un spital din Cehia, potrivit ministrului de Interne al acestei țari, Jan Hamacek, citat de RT. Suspectul, neidentificat, a fugit și este cautat de Poliție.Atacul s-au petrecut la Spitalul didactic Ostrava, din partea de…

- Saptesprezece persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui accident de autocar produs in nordul Marocului, anunta autoritatile locale, citate de site-ul cotidianului Le Figaro. Autocarul s-a rasturnat duminica seara, din cauze ramase inca necunoscute, in apropierea orasului Taza,…

- Cel putin 21 de persoane au murit, iar cateva sute au fost ranite in urma cutremurului produs in Albania, conform celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza cotidianul La Repubblica, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Decizie neașteptata- Vedeta PRO intra in politica Potrivit…

- Casa unde s-a nascut Adolf Hitler va fi transformata intr-o sectie de politie, a anuntat Ministerul de Interne al Austriei, dupa ani de zile de dispute legale, guvernul incercand sa previna astfel ca aceasta cladire sa devina un altar pentru neonazisti, scrie The Guardian.

- Casa din Austria in care s-a nascut Adolf Hitler va fi tranformata in secție de poliție, relateaza The Guardian, citat de Hotnews. Anunțul a fost facut de Ministerul de Interne din Austria. "Viitoarea utilizare a casei de catre poliție ar trebui sa stabileasca un semnal clar ca aceasta cladire nu va…

- Cel putin 289 de agenti de politie au fost raniti in cursul protestelor violente din Catalonia, anunta autoritatile de la Madrid, citate de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Daniel Zamfir iese la rampa! ‘Sunt extrem de revoltat’ . In total, 593 de persoane au fost…

- Cel putin trei persoane au murit in urma intemperiilor produse in ultimele zile in sudul Frantei, a anuntat joi Ministerul de Interne de la Paris, citat de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Un mare scandal sta sa BUBUIE in PNL: favorit de pe lista cu miniștri din cabinetul…

- 'Manifestatia prevazuta la Gonesse in sprijinul asasinului de la prefectura de politie este o infamie si o insulta la memoria politistilor nostri. Am discutat cu prefectul de Val-d'Oise: adunarea va fi interzisa', a precizat ministrul de Interne pe Twitter. Castaner si-a anuntat de asemenea intentia…