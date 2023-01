Atac cu cuțitul la gara centrală din Paris. Mai mulți oameni sunt răniți Polițiștii francezi au deschis focul, miercuri, asupra unei „persoane periculoase” care a ranit mai mulți calatori in principala gara din Paris a operatorului feroviar SNCF. Atacul a fost anunțat și de ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, care a mulțumit polițiștilor pentru intervenția prompta. „Un individ a ranit mai multe persoane in aceasta dimineața la Gara de Nord . A fost rapid neutralizat. Mulțumim poliției pentru raspunsul eficient și curajos”, a transmis oficialul francez pe pagina sa de Twitter. La ultimul bilanț oficial al raniților, numarul persoanelor implicate se ridica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

