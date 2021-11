Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite sambata, 6 noiembrie 2021, intr un atac cu cutitul comis intr un tren in Bavaria, Germania, a anuntat politia locala."Conform primelor informatii, mai multe persoane au fost ranite 39; 39;, a indicat politia din Neumarkt in der Oberpfalz, intr un comunicat de presa,…

- Un barbat a fost arestat dupa ce a atacat, duminica, cu un cutit, pasagerii dntr-un tren, la Tokyo, si a declansat un incendiu la bord, potrivit presei locale, care vorbeste despre mai multi raniti, inclusiv unul grav, relateaza AFP.

- Un cetatean turc a fost arestat intr-un hotel din Dusseldorf, in Germania, fiind suspectat de spionarea miscarii Gulen in favoarea Turciei, a anunta vineri parchetul federal german, potrivit AFP, citat de agerpres. Barbatul, prezentat ca Ali D. si retinut la 17 septembrie, face obiectul "unei proceduri…

- Un barbat de 49 de ani a impușcat mortal un tanar de 20 de ani, casier la o benzinarie din Renania –Palatinat, dupa ce angajatul nu a vrut sa-i vanda bere pentru ca nu purta masca de protecție. Barbatul a fost arestat preventiv și a marturisit ca respinge masurile impotriva COVID-19.

- Un barbat a ranit doi membri ai unei echipe de vaccinare impotriva coronavirusului in orasul german Gera. El le-a cerut fara succes sa ii dea un certificat de vaccinare, insa fara sa se imunizeze, relateaza AFP. Incidentul a avut loc, sambata, la un eveniment de vaccinare la un centru comercial.…

- Un adolescent in varsta de 14 ani a fost impuscat mortal si alti doi minori, de 14 si 8 ani, au fost raniti miercuri seara in Marsilia (sud-est), al doilea oras ca marime din Franta, a anuntat Parchetul, confirmand o informatie publicata in cotidianul regional La Provence. Potrivit procurorului,…

- Un giroplan, un mic elicopter cu doua locuri, s-a prabușit joi seara pe autostrada, pe raza localitații langa Michendorf, la sud de Potsdam, capitala landului Brandeburg, nord-estul Germaniei, informeaza Bild . Potrivit rapoatelor poliției, aparatul de zbor a raportat probleme tehnice și a incercat…

- Polițiștii Secției 3 Politie Rurala Lechința s-au sesizat din oficiu in cazul unui minor de un an și 6 luni din Sanmihaiu de Campie, care prezenta mai multe leziuni pe corp. Agresorul a ajuns dupa gratii. ”In urma cercetarilor desfașurate și a unei constatari medico-legale s-a constatat faptul ca leziunile…