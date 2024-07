Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din statul New York a impușcat mortal un adolescent in varsta de 13 ani, care deținea o replica a unei arme, dupa ce baiatul a fugit de oamenii legii. Poliția a incercat sa justifice incidentul explicand ca ofițerii au crezut ca au vazut o arma adevarata.

- Poliția din New York a impușcat mortal un copil de 13 ani care a fugit de agenți in timp ce ținea in mana un pistol de jucarie, au transmis autoritațile din statul american, citate de BBC.

- Un politist sarb din dispozitivul de securitate al ambasadei Israelului la Belgrad a impuscat mortal sambata un barbat care il ranise tragand asupra lui cu o arbaleta, a anuntat ministerul de interne sarb, transmite AFP.

- Cum s-a intamplat incidentulAtacul a avut loc sambata seara intr-o suburbie a orașului Detroit, intr-o zona de relaxare unde oamenii se aduna pentru a se racori in preajma unor fantani arteziene. Potrivit AP, șeful Poliției locale a anunțat ca un baiat de 8 ani a fost impușcat in cap și se afla in stare…

- Politia din Australia a anuntat, duminica, faptul ca a impuscat mortal un baiat dupa ce acesta a injunghiat un barbat, in capitala statului Western Australia, Perth, intr-un atac despre care autoritatile au spus ca indica terorismul, potrivit Reuters, potrivit news.ro

- Hamas a fost de acord sa elibereze 33 de ostatici israelieni in prima etapa a acordului mediat la Cairo, in Egipt, „contrar poziției sale anterioare”, au relatat publicațiile arabe, citate de Yedioth Ahronoth, și Jerusalem Post.Canalul egiptean Al-Rad a raportat ca Hamas a renunțat la condiția de incetare…

- Presupusul atac de vineri impotriva Iranului ar trebui interpretat ca un avertisment adresat Teheranului cu privire la capacitatile ofensive ale Israelului si ca un semn ca Israelul nu cauta un razboi regional, potrivit unor surse anonime citate de ziarul Jerusalem Post, preluat de EFE.

- Incidentul a avut loc sambata, 6 aprilie, intr-o unitate comerciala din Miami, statul american Florida, dupa o altercație care s-a lasat cu focuri de arma, relateaza ABC News. In timpul confictului izbucnit, un barbat a scos o arma și l-a impușcat mortal pe agentul de paza cu care se certa. Ulterior,…