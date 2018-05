Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost grav ranite joi in urma unui atac cu cuțit intr-o moschee din Durban, in nord-estul Africii de Sud, a anunțat societatea insarcinata cu paza lacașului de cult, citata de AFP.

- Mai mult de 20 de persoane au suferit rani in urma coliziunii produse marti intre doua trenuri de metrou in orasul Duisburg, din vestul Germaniei, a comunicat un purtator de cuvant al politiei locale, citat de dpa. Unul din trenuri a intrat in cealalta garnitura intr-un tunel, a precizat…

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte noua au fost ranite, intre care doua sunt in stare grava, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, duminica, in Baia Mare, fiind declansat codul rosu de interventie. Intr-una dintre masini erau inghesuite sapte persoane, dintre care trei copii, informeaza...

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- Doi barbati au fost raniti, sambata, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un bloc din Tecuci, judetul Galati, peste 20 de persoane, intre care patru copii, fiind evacute din cauza fumului dens, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie a fost ucisa si alte 12 persoane au fost ranite duminica la Beijing într-un atac cu cutit comis de un barbat într-un mall dintr-un district comercial aglomerat al capitalei chineze, a anuntat politia, într-un scurt comunicat, transmite Reuters. Agresorul a…

