Atac cu cuțitul în stația de metrou Bruxelles-Schuman cu trei răniți Trei persoane au fost ranite in urma unui atac cu cuțitul ce a avut loc, luni seara, in stația de metrou Bruxelles-Schuman, a precizat poliția federala (ora 19:30 ora Belgiei). Una dintre persoanele ranite este in stare grava, transmite 7sur7. Autorul atacului cu cuțitul a fost prins de poliție. Parchetul din Bruxelles a fost informat asupra faptelor. Atacatorul a fost retinut in apropierea sediilor Comisiei si Consiliului Uniunii Europene, la scurt timp dupa ce a atacat, au anuntat autoritatile municipale. Societatea de transporturi Stib a anuntat pe contul sau Twitter ca liniile de metrou 1… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

