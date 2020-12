Atac cu cuțitul în China: Cel puțin șapte morți și șapte răniți Cel puțin șapte persoane au fost ucise și alte șapte ranite în urma unui atac cu cuțitul care a avut loc în apropierea unei școli dintr-un orașel situat în nord-estul Chinei. Poliția a reținut un suspect, însa motivele atacului sunt necunoscute, transmite presa locala, citata de BBC News.



Atacul cu cuțitul a avut loc în micul oraș Kaiyuan, din provincia Liaoning. Martori oculari povestesc ca au vazut un barbat care a început sa înjunghie lumea pe strada, la întâmplare, puțin dupa ora 8.00.



Potrivit poliției locale, un ofițer… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise de un barbat inarmat cu un cuțit in nord-estul Chinei, informeaza BBC citand presa locala.Alți șapte oameni au fost raniți in timpul atacului, care a avut loc in Kaiyuan, un mic oraș din provincia Liaoning, digi24.ro.

- Cel putin sapte persoane au fost ucise de un barbat inarmat cu un cutit in nord-estul Chinei, informeaza BBC, citand presa locala. Alti sapte oameni au fost raniti in timpul atacului, care a avut loc in Kaiyuan, un mic oras din provincia Liaoning.

- Cel puțin opt persoane au murit, duminica, in urma unui atac cu mașina capcana, in vestul orașului Kabul, din Afganistan. Alte 15 persoane au fost ranite, intre care un membru al Parlamentului, potrivit AP.

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite intr-un incident produs marti dupa-amiaza in oraselul german Trier, anunta autoritatile germane. „Putem confirma: cinci morti, inclusiv un copil. Multe alte persoane sunt in stare grava”, a comunicat Politia din Trier, prin Twitter. In total,…

- Poliția din orașul german Trier a anunțat ca mai multe persoane au fost ranite dupa ce au fost lovite de o mașina, deși circulau pe o zona destinata pietonilor. Potrivit Reuters, cel puțin 2 oameni au murit și cel puțin 15 sint raniți. Deocamdata nu se știe daca este vorba despre un accident sau o acțiune…

- Cel putin sapte persoane au murit joi in Carolina de Nord in timp ce viiturile au maturat mai multe regiuni din statul american, au anuntat autoritatile, adaugand ca cel putin doua persoane au fost date disparute, relateaza vineri Reuters.

- Bilantul atacului terorist de luni seara, din Viena, se ridica la patru morti, plus atacatorul, si 22 de raniti, a declarat ministrul autriac de Interne. Karl Nehammer a precizat ca poliția a efectuat 14 arestari, potrivit Reuters, preluata de Agerpres.

- Un atac cu o arma cu lama a avut loc in orasul canadian Quebec. Conform Radio Canada, sunt cel puțin 2 morti si 5 raniți. Politia a anuntat ca a arestat un suspect cu putin timp inainte de ora locala 01.00. Incidentul a avut loc in apropierea Parlamentului regional. Politia din orasul canadian Quebec…