- Atacatorul inarmat cu un cutit care a ucis sambata seara un trecator si a ranit alte patru persoane, la Paris, este un tanar nascut in 1997 in Cecenia. El a fost impușcat de poliție. Parintii lui au fost plasati duminica dimineata in custodia politiei.

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a declarat marti ca este 'gata sa conduca tara', dupa demisia premierului Serzh Sargsyan pe fondul protestelor antiguvernamentale care au avut loc timp de 11 zile in aceasta fosta republica sovietica din Caucaz, relateaza AFP. 'Da, bineinteles,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca l-a convins pe omologul sau american, Donald Trump, sa mentina forte SUA in Siria, reiterand ca rolul Frantei in atacurile impotriva regimului de la Damasc a fost unul complet legitim, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, potrivit Mediafax.Liderul…

- Pentagonul a confirmat ca la Washington va avea loc o parada militara, asa cum a solicitat presedintele Donald Trump. Liderul de la Casa Alba a cerut luna trecuta o astfel de defilare dupa ce a asistat anul trecut la Paris, la parada militara de Ziua Nationala a Frantei.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca il va sprijini pe Matteo Salvini, presedintele Ligii Nordului (extrema-dreapta), in eforturile acestuia de a forma un guvern dupa recentele alegeri parlamentare din Italia, relateaza Reuters. Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta…

- Liderul partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpata joi pentru difuzarea pe Twitter, in decembrie 2015, de imagini cu executii comise de gruparea Statul Islamic, au anuntat surse judiciare, relateaza AFP. Marine Le Pen, care era eurodeputata in perioada…